Ukrenerho hat die Stromabschaltungen für Montag gelockert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Grund für die Verlängerung der Einschränkungen sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

Am Montag werden in den meisten Regionen der Ukraine Stromabschaltungen nach einem festgelegten Zeitplan durchgeführt. Dies teilte Ukrenerho am Sonntag, dem 15. Februar, mit.

„Morgen werden in den meisten Regionen der Ukraine den ganzen Tag über stundenweise Stromabschaltungen und Leistungsbeschränkungen (für industrielle Verbraucher) gelten“, heißt es in der Mitteilung.

Die Energieversorger wiesen darauf hin, dass die Einschränkungen auf die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen zurückzuführen sind.

Gleichzeitig wurden die Bürger vor möglichen Änderungen im Stromnetz gewarnt und gebeten, sich auf den offiziellen Seiten der regionalen Energieversorger über die Zeiten und den Umfang der Stromabschaltungen für ihre jeweilige Adresse zu informieren.

„Wenn die Stromversorgung planmäßig wiederhergestellt ist, bitten wir Sie, sparsam damit umzugehen“, fügte das Unternehmen hinzu.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum Freitag haben russische Angreifer gezielt die Energieinfrastruktur von sechs Regionen der Ukraine angegriffen.