Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der fiktive „Angriff“ durch Drohnen soll Russlands Ablehnung der Friedensbemühungen der USA und der Ukraine rechtfertigen, hat der Sprecher des Außenministeriums Georgy Tykhiy betont.

Die primitive Fiktion der Russischen Föderation über den angeblichen „Drohnenangriff auf die Residenz“ Putins in Valdai ist eine Entschuldigung für Russlands Ablehnung der Friedensbemühungen der USA und der Ukraine. Dies erklärte der Vertreter des ukrainischen Außenministeriums Georgiy Tykhiy laut einer Veröffentlichung des Außenministeriums der Ukraine.

„Aus diesem Grund haben sich die Russen eine Falschmeldung über den Angriff auf die Residenz ausgedacht. Alles, was sie brauchten, war eine gefälschte (und ziemlich unvorsichtige) Ausrede für Russlands Weigerung, die Friedensbemühungen aufzugeben, die sich dank der aktiven Arbeit der Ukraine und der Vereinigten Staaten in letzter Zeit beschleunigt haben“, betonte der Sprecher.