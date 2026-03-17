Die Russen haben den Süden der Region Odessa angegriffen: Welche Folgen hat dies?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge des nächtlichen Angriffs auf den Süden der Region Odessa wurden Objekte der Energie-, Industrie- und Hafeninfrastruktur beschädigt.

Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Odessa, Oleg Kipper, mit.

„Betroffen waren Betriebsgelände und Teile der Ausrüstung. Vor Ort kam es zu Bränden, die von den Rettungskräften zügig gelöscht wurden. Glücklicherweise gab es keine Toten oder Verletzten“, schrieb er auf Telegram.

Der Katastrophenschutz der Region Odessa teilt mit, dass die Rettungskräfte an mehreren Orten gleichzeitig im Einsatz waren; mittlerweile sind alle Brände gelöscht.

Infolge des Angriffs kommt es in einzelnen Ortschaften zu Unterbrechungen der Stromversorgung. Die kritische Infrastruktur wurde auf Notstromversorgung umgestellt.

Das Ministerium für die Entwicklung von Gemeinden und Gebieten präzisierte, dass „im Süden der Ukraine ein Lastkahn getroffen wurde, der in Produktionsprozessen eingesetzt wurde“, sowie Wirtschaftsgebäude eines der Häfen beschädigt wurden.