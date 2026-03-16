Die Regierung wird zusätzlich 3 Milliarden Hrywnja für die Instandsetzung wichtiger Straßen bereitstellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung wird 3 Milliarden Hrywnja aus dem Reservefonds des Staatshaushalts für dringende laufende Instandhaltungsarbeiten an stark befahrenen Staatsstraßen bereitstellen.

Dies teilte Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko mit.

„Die Regierung hat 12,6 Milliarden Hrywnja, die im Staatshaushalt für das Jahr 2026 vorgesehen sind, für die Instandsetzung und Instandhaltung von öffentlichen Straßen bereitgestellt. Davon fließen 4,6 Milliarden Hrywnja in laufende Arbeiten“, fügte Swyrydenko hinzu.

Zudem wurde das Ministerium für Entwicklung und die Agentur für Wiederaufbau beauftragt, das Tempo der Arbeiten an den Straßen deutlich zu beschleunigen.

Nach Einschätzung der Ministerpräsidentin sollen die laufenden Reparaturarbeiten an Straßen von internationaler Bedeutung bis zum 1. Mai abgeschlossen sein, alle wesentlichen Arbeiten hingegen bis zum 1. Juni 2026.