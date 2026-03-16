Es wurde bekannt, wie die Stromabschaltungen am 17. März erfolgen werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Energieversorger haben dazu aufgerufen, den aktiven Stromverbrauch auf die Tageszeit – von 11:00 bis 15:00 Uhr – zu verlegen.

In allen Regionen der Ukraine gelten am 17. März von 17:00 bis 22:00 Uhr Leistungsbegrenzungspläne, die ausschließlich für industrielle Verbraucher gelten. Dies teilt Ukrenerho mit.

Grund für die Einführung der Einschränkungen sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf das Stromnetz.

Ukrenerho wies darauf hin, dass sich die Lage im Stromnetz ändern kann. Die Zeiten und der Umfang der Stromabschaltungen werden auf den offiziellen Seiten der regionalen Energieversorger veröffentlicht.

Gleichzeitig wurde dazu aufgerufen, den aktiven Stromverbrauch auf die Tageszeit von 11:00 bis 15:00 Uhr zu verlegen.

Separat wies das Unternehmen auf die Notwendigkeit eines sparsamen Stromverbrauchs hin.

Zur Erinnerung: Am Montagmorgen wurden in vier Regionen der Ukraine aufgrund von Angriffen russischer Invasoren neue Stromausfälle verzeichnet.