Nachrichten vom 29. Oktober: Der Ukraine droht ein katastrophaler Winter, Kudryzkyj in Gewahrsam

Kraftstoffpreise. OKKO und WOG Tankstellen haben den Preis für Dieselkraftstoff um eine Hrywnja pro Liter erhöht, die erste Erhöhung der Kosten für Dieselkraftstoff in den Netzen seit Ende Juni 2025.

Über Schewaho. Das Pariser Berufungsgericht hat den Antrag des Nationalen Antikorruptionsbüros und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft auf Auslieferung des ukrainischen Geschäftsmanns und ehemaligen Abgeordneten Kostyantyn Schewaho abgelehnt.

Über den Winter. Das russische Militär tut alles, um die Ukraine in diesem Winter einzufrieren: Es bombardiert systematisch Kohlekraftwerke, Gasspeicher und Umspannwerke. Jede neue Zerstörung macht es den Ukrainern schwerer, mit genügend Strom und Wärme durch den Winter zu kommen.

Über Kudryzkyj. Gegen Wolodymyr Kudryzkyj, den ehemaligen CEO von NPC Ukrenerho, wurde eine Präventivmaßnahme in Form von Haft mit einer alternativen Kaution von 13,7 Millionen Hrywnja verhängt.

Zum Handel mit der EU. Am 29. Oktober 2025 traten Änderungen der Zolltarife im gegenseitigen Handel zwischen der Ukraine und der Europäischen Union in Kraft, die eine neue Etappe in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern einleiten.

Millionen im Sack: Wie Butkevych und Andrij Schewtschenko mit dem Hype-Sport Geld verdienen wollen

Die Ukraine greift den weltweiten Trend des Padel auf. Insbesondere Andrij Schewtschenko, Präsident des ukrainischen Fußballverbandes, und Gennadiy Butkevych, Mitbegründer von ATB, haben mit dem Bau neuer Plätze begonnen. Wie wollen sie damit Geld verdienen?