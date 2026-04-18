Für Sonntag sind keine Einschränkungen der Stromversorgung geplant

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Sonntag, dem 19. April, sind keine Stromabschaltungen geplant. Verlegen Sie Ihren aktiven Stromverbrauch bitte auf die Tageszeit.

Für Sonntag, den 19. April, sind keine Maßnahmen zur Einschränkung der Stromversorgung geplant.

Quelle: : Ukrenerho

Wörtlich: : „Morgen, am Sonntag, sind keine Maßnahmen zur Einschränkung des Stromverbrauchs geplant.“

Details: : Gleichzeitig wies das Unternehmen darauf hin, dass es sinnvoll sei, den aktiven Stromverbrauch auf die Tageszeit – von 11:00 bis 16:00 Uhr – zu verlagern und die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte in den Abendstunden von 18:00 bis 22:00 Uhr einzuschränken.