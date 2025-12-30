Der Garantiefonds hat die Vermögenswerte von fünf Banken zum Verkauf gestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Gesamtbetrag beläuft sich auf fast 100 Mio. Hrywnja. Immobilien, Grundstücke, Kraftfahrzeuge und andere Sachanlagen wurden für 71,4 Mio. Hrywnja und Kreditforderungen für 26,2 Mio. Hrywnja versteigert.

Der Fonds zur Sicherung der Einlagen von Privatpersonen hat die Vermögenswerte von fünf in Liquidation befindlichen Banken im Wert von fast 100 Millionen Hrywnja zum Verkauf angeboten. Dies berichtet der Pressedienst des Fonds.

Darunter für den Betrag von Hrywnja 71,4 Millionen Immobilien, Grundstücke, Autos und anderes Anlagevermögen, für Hrywnja 26,2 Millionen – Forderungsrechte auf Kredite.

Im Laufe der Woche ist der Verkauf von Vermögenswerten der folgenden Banken geplant:

AT COMINVESTBANK – für den Gesamtbetrag von fast Hrywnja 49 Millionen, davon für Hrywnja 26,2 Millionen die Rechte auf Darlehensforderungen und für Hrywnja 22,8 Millionen – Immobilien und anderes.

PJSC PROMINVESTBANK – mit einem Anfangspreis von 45,6 Mio. Hrywnja wurden die Immobilien, Grundstücke und andere Sachanlagen zum Verkauf angeboten.

AT BANK FÜR DIE BEZIRKSMILITÄRVERWALTUNG DER REPUBLIK MOLDAU – zum Startpreis von Hrywnja 2,7 Mio. wurden ein Auto und andere Sachanlagen zum Verkauf angeboten.

AT UKRBUDINVESTBANK – Forderungen an die Bank werden für Hrywnja 1 Million verkauft.

Bei der MEGABANK – werden Immobilien und andere Sachanlagen zum Anfangspreis von Hrywnja 0,3 Millionen verkauft.

Wir möchten daran erinnern, dass 9 ukrainische Banken für bankrott erklärt wurden. Der Einlagensicherungsfonds hat einen groß angelegten Verkauf von Vermögenswerten der in Liquidation befindlichen Banken angekündigt.