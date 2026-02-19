Die Regierung führt eine einheitliche Plattform für staatliche Energiehilfsprogramme ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung führt eine einheitliche Plattform für staatliche Hilfsprogramme für Bürger, Wohnungseigentümergemeinschaften, Unternehmen und Gemeinden während des schwierigen Winters ein.

Dies gab die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko bekannt.

„Wir starten eine einheitliche Plattform für staatliche Hilfsprogramme für Menschen, Wohnungseigentümergemeinschaften, Unternehmen und Gemeinden während des schwierigen Winters“, schrieb sie auf Telegram.

Sie wies darauf hin, dass auf der Plattform energy.kmu.gov.ua alle Informationen über alle aktuellen Unterstützungsmöglichkeiten, deren Bedingungen und das Verfahren zur Antragstellung zusammengestellt sind. Dies ist die einzige Anlaufstelle für Instrumente, die dazu beitragen, die Energieunabhängigkeit von Haushalten zu stärken, Menschen zu unterstützen und einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.

Es handelt sich um monatliche Zahlungen für Mitarbeiter von Reparaturteams, das Programm „SvitloDim“ für die Energieunabhängigkeit von Häusern, Wärmepakete für Menschen mit Behinderungen und alleinstehende Rentner sowie Öko-Flow für Kinder mit Behinderungen der Gruppe A.

„Ab heute beginnt auch die Einreichung von Anträgen bei Partnerbanken für zwei neue Programme zur Stärkung der Energieunabhängigkeit von Mehrfamilienhäusern und Privathaushalten“, teilte Swyrydenko mit.

Für Unternehmen sind folgende Hilfen vorgesehen: Einzelunternehmer erhalten zwischen 7.500 und 15.000 Hrywnja für den Kauf oder die Reparatur von Generatoren, Brennstoff oder die Bezahlung von Versorgungsleistungen, 0 %-Kredite für Energieanlagen bis zu 10 Millionen Hrywnja mit einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren für Generatoren und günstige Kredite von 5-7-9 % für Energieanlagen.