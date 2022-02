24 Stunden bei der Operation der Vereinten Streitkräfte: fünf Beschüsse, ein Soldat wurde verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Separatisten im Donbass haben in den letzten 24 Stunden fünfmal gegen das Schweigegebot verstoßen, ein ukrainischer Soldat wurde verwundet. Dies berichtete am Dienstag, den 8. Februar, das Pressezentrum des Hauptquartiers der Gemeinsamen Streitkräfte.

„Die Stellungen der Verteidiger von Yuzhny, Vodyane, Newelske und Peski (zweimal) wurden von russischen Söldnern mit Handfeuerwaffen beschossen. Ein Soldat der Vereinigten Streitkräfte wurde durch die Aktionen des Feindes verwundet. Der Soldat befindet sich in einer medizinischen Einrichtung. Sein Gesundheitszustand ist zufriedenstellend“, so das Hauptquartier in einem Bericht vom Morgen.

Es ist festzustellen, dass die Linien der ukrainischen Einheiten gleich geblieben sind.

Seit 7 Uhr heute Morgen gab es keine Verletzung des Waffenstillstandsregimes mehr…