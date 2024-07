Selenskyj gab eine Erklärung zum Jahrestag der MH17-Tragödie ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei der Tragödie kamen 298 Bürger aus einem Dutzend Ländern aus verschiedenen Teilen der Welt ums Leben, darunter 80 Kinder.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am 10. Jahrestag der MH17-Tragödie, dass Russland unweigerlich für die malaysische Boeing, die es 2014 abgeschossen hat, sowie für eine Reihe anderer Kriegsverbrechen verantwortlich sein wird. Dies schrieb er am Mittwoch, den 17. Juli, auf Platform X.

„Es ist nun 10 Jahre her, dass russische Attentäter das Passagierflugzeug MH17 am Himmel über der Ukraine abgeschossen haben. Die ganze Welt hat damals gesehen, wer gekommen ist, um Krieg gegen die Ukraine zu führen und dass das russische Böse nicht nur eine Bedrohung für uns, sondern für alle ist“, erinnerte der Staatschef.

Er fügte hinzu, dass 298 Bürger aus einem Dutzend Ländern aus verschiedenen Teilen der Welt, darunter 80 Kinder, bei der Tragödie getötet wurden.

„Die Verantwortung Russlands für dieses Verbrechen ist unvermeidlich. Alle, die sich dieses und anderer Kriegsverbrechen Russlands schuldig gemacht haben, werden mit Sicherheit eine verdiente Strafe erhalten“, betonte Selenskyj.

Wir erinnern daran, dass das Bezirksgericht Den Haag am 17. November das Urteil im Fall des Abschusses des Passagierflugzeugs Boeing MH17 der MalaysiaAirlines am Himmel über dem Donbass im Juli 2014 verkündet hat. Die Russen Igor Girkin, Sergei Dubinsky und der Ukrainer Leonid Kharchenko wurden in Abwesenheit zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Die Richter erkannten auch an, dass Russland zum Zeitpunkt des Abschusses des Flugzeugs MH17 die Kontrolle über die Volksrepublik Donezk innehatte.

Wir möchten darauf hinweisen, dass der Hohe Vertreter der Europäischen Union, Josep Borrell, anlässlich des 10. Jahrestages des Abschusses des malaysischen Boeing-Fluges MH17 durch Russland eine Erklärung im Namen der EU abgegeben hat.