Die Ukraine wird von schlechtem Wetter heimgesucht: Ein Meteorologe hat gewarnt, wo morgen Regen und stürmische Winde zu erwarten sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am 15. Mai wird in der Ukraine schlechtes Wetter erwartet. Meteorologen warnen vor schweren Regenfällen und stürmischen Winden, die die meisten Regionen treffen werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Vorhersage der Meteorologin Natalija Didenko.

Morgen, am 15. Mai, wird in der Ukraine kühles und regnerisches Wetter erwartet, insbesondere in den westlichen Regionen.

Der Südwestwind kann Böen von bis zu 15-20 m/s erreichen, was das Wetter noch turbulenter machen wird.

In der Westukraine wird es starke Regenfälle geben, und in den Karpaten und in deren Nähe sind Niederschläge mit Graupel möglich.

Im südlichen Teil und Südosten der Ukraine wird es keine nennenswerten Niederschläge geben, dort bleibt es meist trocken.

Die Lufttemperaturen liegen am Freitag tagsüber bei +14°C – +18°C, im südlichen Teil stellenweise bis zu +20°C.

Die westlichen Regionen der Ukraine werden am Donnerstag einen deutlichen Temperaturrückgang erleben – morgen werden es nur noch +8°C, +13°C sein.

Den Prognosen zufolge wird in der Ukraine feuchtes Wetter mit gelegentlichen Regenfällen vorherrschen, und nach dem 20. Mai wird eine Erwärmung erwartet.

Das Wetter in Kiew

Kiew wird ebenfalls regnerisches Wetter mit starkem Wind und Temperaturen bis zu +15°C erleben. Danach wird am Freitag ein deutlicher Kälteeinbruch erwartet – bis zu +10°C.

Das Wetter in der Ukraine Anfang Mai

In den ersten zehn Tagen des Mai standen die meisten Regionen der Ukraine unter dem Einfluss von kühlem und regnerischem Wetter.

Während des zehntägigen Zeitraums kam es in vielen Regionen zu mäßigen bis starken Regenfällen, manchmal mit Gewitter und Hagel. Im Hochland der Karpaten wurden Nassschnee und Schneefälle verzeichnet, wobei sich zeitweise eine Schneedecke von bis zu 15 cm Höhe bildete.