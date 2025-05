Russische Föderation ignoriert Forderung nach Feuerpause - Sybiha

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Truppen greifen weiterhin ukrainische Stellungen entlang der gesamten Frontlinie an, hat der Außenminister gesagt.

Das Aggressorland Russland ignoriert die Forderung nach einem vollständigen Waffenstillstand völlig und setzt seine Angriffe fort. Darüber schrieb am Montag, den 12. Mai, im sozialen Netzwerk X der Außenminister der Ukraine Andrij Sybiha nach einem Online-Treffen mit den Ministern der europäischen Länder, die in London zusammengekommen waren.

„Ich habe die neuesten Informationen über die tatsächliche Lage an der Front mitgeteilt, die ich am Vorabend des Treffens direkt von Oberbefehlshaber Syrskyj erhalten habe. Die Russen ignorieren den Vorschlag für einen vollständigen und verlängerten Waffenstillstand ab dem 12. Mai vollständig. Sie greifen weiterhin ukrainische Stellungen entlang der gesamten Frontlinie an. Moskau hat eine weitere Gelegenheit verpasst, dem Töten ein Ende zu setzen. Das zeigt einmal mehr, dass Russlands einziges Ziel darin besteht, den Krieg fortzusetzen“, sagte der Außenminister.

Er erinnerte daran, dass die Ukraine alle Anstrengungen unternimmt, den Krieg zu beenden und der Diplomatie eine Chance zu geben. Und Präsident Selenskyj hat Putin sogar angeboten, ihn am Donnerstag in Istanbul persönlich zu treffen, aber bisher gab es keine Antwort.

„Wir haben über entscheidende Schritte gesprochen, die ergriffen werden könnten, darunter Sanktionen gegen den russischen Bankensektor, die Zentralbank und den Energiesektor, kombiniert mit neuen Verteidigungshilfepaketen für die Ukraine. Putin muss die Konsequenzen verstehen, wenn er die Friedensbemühungen aufgibt und den Krieg fortsetzt“, fügte Sybiha hinzu.