Die Ukraine hat das Eurovisionsfinale erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das erste Halbfinale der Eurovision 2025, in dem die Vertreter der Ukraine, die Band Ziferblat mit dem Lied Bird of Pray, auftraten, ist in der Schweiz zu Ende gegangen.

In der Schweiz fand am Dienstag, den 13. Mai, in Basel das erste Halbfinale des großen Gesangswettbewerbs Eurovision 2025 statt. Es gab 15 Teilnehmer, aber nur der zehnte von ihnen hat es ins Finale geschafft.

Die ukrainische Band Ziferblat gewann nicht nur den Applaus, sondern schaffte es auch zusammen mit den anderen Teilnehmern ins Finale.

Wer es nach dem ersten Halbfinale ins Finale geschafft hat: