Selenskyj trifft in Kroatien ein, um am Ukraine-Südosteuropa-Gipfel teilzunehmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am Mittwoch, den 9. Oktober, traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kroatien ein, um sich mit Ministerpräsident Andrej Plenkovic und Vertretern anderer Länder der Region zu treffen und am Ukraine-Südosteuropa-Gipfel teilzunehmen

Am Mittwoch, den 9. Oktober, traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kroatien ein, um sich mit Ministerpräsident Andrej Plenković und Vertretern anderer Länder der Region zu treffen und am dritten Ukraine-Südosteuropa-Gipfel teilzunehmen.

Dies gab Selenskyj über die sozialen Medien bekannt.

Selenskyj und Ministerpräsident Plenkovic werden über die Fortsetzung der Verteidigungszusammenarbeit, die Rehabilitation der an der Front verwundeten ukrainischen Soldaten und den Wiederaufbau der Ukraine sprechen.

Auf dem Ukraine-plus-12-Gipfel werden die internationalen Bemühungen um Frieden und die Umsetzung der Friedensformel, gemeinsame Antworten auf sicherheitspolitische Herausforderungen mit Partnern sowie die Zusammenarbeit auf dem Weg in die Europäische Union und die NATO erörtert.

Ende Februar traf der ukrainische Präsident während seines Besuchs in Albanien mit Ministerpräsident Edi Rama zusammen und nahm am Ukraine-Südosteuropa-Gipfel teil.