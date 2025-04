"Nowa Poschta" hat vor möglichen Verzögerungen bei den Lieferungen in drei Regionen gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

„Nowa Poschta hat vor möglichen Verzögerungen bei der Auslieferung von Fracht in drei Regionen gewarnt, die auf die schlechten Wetterbedingungen zurückzuführen sind.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

„Aufgrund des schlechten Wetters und der Verkehrsbeschränkungen in den Regionen Mykolajiw, Odessa und Dnipro kann sich die Auslieferung in diesen Regionen heute, am 11.04, verzögern“, heißt es in der Erklärung.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass die vorläufige Zustellzeit für Pakete 20:00 Uhr ist. Die Filiale wird Sie per SMS über die Ankunft des Pakets informieren. Wenn Sie eine gezielte Zustellung bestellt haben, erwarten Sie einen Anruf des Kuriers.

Nur zur Erinnerung:

Mehrere Dutzend Ortschaften in mehreren Regionen der Ukraine sind aufgrund der Unwetter ohne Strom.