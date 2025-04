Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ordnungskräfte in Sumshchyna haben einen russischen Informanten festgenommen, der den Invasoren Informationen über die Stützpunkte und Bewegungen der Verteidigungskräfte auf dem Gebiet, das an die Region Kursk grenzt, weitergegeben hat. Dies teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine am 3. April mit.

Der Angeklagte entpuppte sich als stellvertretender Direktor einer lokalen Bildungseinrichtung, der in einem Dorf an der Front lebte und davon ausging, dass die Russen die gesamte nordöstliche Region der Ukraine einnehmen würden. Der Angreifer schrieb darüber in Kommentaren auf Telegram-Kanälen, wodurch er „im Blickfeld“ der russischen Spezialdienste war.

Um Informationen zu sammeln, reiste er unter dem Deckmantel eines Privatunternehmens an der Grenze entlang und fotografierte heimlich militärische Einrichtungen, insbesondere die Reservegefechtsstände der ukrainischen Verteidiger. Die Figur zeichnete dann die relevanten Koordinaten auf und fasste sie in einem „Bericht“ für den russischen Betreuer zusammen.

Bei der Durchsuchung wurden ein Mobiltelefon, ein Computer und Flash-Laufwerke mit Beweisen für seine Verbrechen bei dem Verhafteten beschlagnahmt.

Die Ermittler des Sicherheitsdienstes der Ukraine haben die Verdachtsperson informiert, der Angreifer befindet sich in Untersuchungshaft ohne das Recht auf Kaution.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine und die Nationale Polizei einen russischen Agenten in Odessa festgenommen haben, der im Auftrag des Föderalen Sicherheitsdienstes der Ukraine (FSB) improvisierte Sprengsätze für Terroranschläge in der Ukraine hergestellt hatte.