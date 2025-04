Russen zerstörten zwei Büros von Ukrposhta in zwei Tagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ukrposhta hat durch feindlichen Beschuss innerhalb von zwei Tagen zwei Büros verloren.

Der CEO des Unternehmens, Ihor Smelyansky, schrieb darüber auf Telegram.

Ihm zufolge zielte am 6. April eine Drohne auf ein neues Postamt in Containerbauweise, das als Ersatz für das in der Region Sumy zerstörte Postamt eingerichtet wurde.

„Wir entwickeln dieses Projekt der modularen Filialen nun aktiv zusammen mit unseren ausländischen Partnern, und dies ist ein weiterer Beweis dafür, wie notwendig es ist. Außerdem haben wir die negativen Erfahrungen berücksichtigt, und die neuen Filialen werden ein gewisses Schutzniveau haben“, sagte er.

Außerdem zerstörte der Feind am 7. April morgens eine Filiale in Kostjantynivka in der Region Donezk.

„Und am Nachmittag nahm das Team seine Arbeit wieder auf, nachdem es die Trümmer und Schäden beseitigt hatte“, sagte Smelyansky.

Er stellte fest, dass in beiden Fällen keine Mitarbeiter oder Kunden verletzt wurden.

