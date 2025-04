Bei dem russischen Beschuss der Region Donezk wurden drei Menschen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 16. April beschoss die russische Armee das Dorf Zarechnoye in der Gemeinde Lyman und die Stadt Lyman in der Region Donezk und verletzte dabei zwei Frauen und einen Mann.

Quelle: „Suspilne Donbass“ unter Berufung auf die Sprecherin der regionalen Staatsanwaltschaft von Donezk Anastasia Medvedeva

** Direktes* Zitat*:* „Um 10:30 Uhr beschossen russische Truppen das Dorf Zarichne der Gemeinde Lyman. Dabei erlitt ein 71-jähriger Anwohner Minen- und Schädelverletzungen sowie Schrapnellwunden.

Bereits um 13:15 Uhr wiederholten russische Truppen den Angriff auf die Siedlung, infolgedessen ein 61-jähriger Mann mit Minenexplosionsverletzungen, Schrapnellwunden, Prellungen und Quetschungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Art der Waffe wird derzeit ermittelt.“

Mehr Details: Ebenfalls um 14:40 Uhr feuerten russische Truppen eine Drohne, wahrscheinlich eine Molniya-2, auf Lyman ab.

Ein 70-jähriger Einwohner der Stadt wurde beim Einschlag in ein Wohnhaus verwundet.

Die Strafverfolgungsbehörden leiteten eine Untersuchung nach Teil 1 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine ein, nämlich Kriegsverbrechen.