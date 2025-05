Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Skelettfragmente von mindestens 42 Menschen – Frauen, Männer und Kinder – wurden in dem heute nicht mehr existierenden Dorf Puzhniki gefunden.

Die sterblichen Überreste von 42 Menschen wurden im Rahmen einer ukrainisch-polnischen Expedition im nicht mehr existierenden Dorf Puzhniki in der Region Ternopil gefunden, bei der die Exhumierung der Opfer der Tragödie von Wolhynien durchgeführt wird. Dies teilte der Pressedienst des polnischen Ministeriums für Kultur und Nationales Erbe am Dienstag, den 6. Mai mit. Die Agentur stellte fest, dass die Exhumierung der Leichen im Dorf Pushniki abgeschlossen ist. Die Überreste von 42 Opfern wurden nun gefunden, obwohl zuvor von 30 Opfern die Rede war.

„Es wurden Fragmente von Skeletten von mindestens 42 Menschen – Frauen, Männer und Kinder – gefunden. Nach den Laboranalysen werden wir die endgültige Anzahl der Opfer, ihr Geschlecht und ihr Alter bekannt geben“, teilten die Forscher mit.

Bei den Arbeiten wurden auch persönliche Gegenstände gefunden, insbesondere Knöpfe, Fragmente von Rosenkränzen und Medaillons.

Das Ministerium fügte hinzu, dass Proben für genetische Untersuchungen entnommen werden, anhand derer die DNA der Opfer isoliert werden soll. Nach dem Willen der Familien werden die sterblichen Überreste der Opfer nach Abschluss der Forschungsarbeiten auf dem Friedhof von Pužniki beigesetzt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 24. April in dem heute nicht mehr existierenden Dorf Pushniki in der Region Ternopil die Exhumierung der Opfer der Tragödie von Wolhynien – polnische Bürger, die 1945 starben – begonnen hat. Dies ist die erste Exhumierung von Opfern der Wolhynien-Tragödie seit vielen Jahren. Polen bezeichnete die Exhumierung in der Region Ternopil als „Durchbruch“ in seinen Beziehungen zur Ukraine.