Sechs Menschen, darunter zwei Kinder, wurden in der Region Schytomyr durch einen russischen Luftangriff verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem russischen Luftangriff am 23. Dezember wurden in der Region Schytomyr sechs Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Schytomyr Witalij Bunechko

Direkte Ansprache: „Die Region Schytomyr ist nun schon den zweiten Tag in Folge von feindlichen Luftangriffen heimgesucht worden. Nach vorläufigen Informationen wurden gestern Abend mehrere Treffer oder herabfallende Fragmente von Marschflugkörpern und Kamikaze-Drohnen auf dem Gebiet der Region registriert.“

Einzelheiten: Bei dem Angriff wurden Berichten zufolge Wohngebäude, zivile Privatunternehmen und ein Geschäft beschädigt. Sechs Menschen sind verletzt worden, darunter zwei Kinder. Ein Kind und ein Erwachsener wurden ins Krankenhaus eingeliefert und werden in regionalen Krankenhäusern medizinisch versorgt.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung dauert der Luftangriff an. Luftabwehrkräfte, Rettungskräfte und Sanitäter sind in der Region im Einsatz. Die Bewohner werden aufgefordert, bis zum Ende des Angriffs in Schutzräumen zu bleiben.

Was zuvor geschah:

Am Morgen des 23. Dezember wurde in der gesamten Ukraine ein groß angelegter Luftalarm ausgerufen. Russische Truppen starten einen kombinierten Angriff mit Marschflugkörpern und Angriffsdrohnen. Die Luftabwehr wird in Kiew und der Region Kiew sowie in der Region Iwano-Frankiwsk gemeldet.