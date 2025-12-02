In Ternopil ist die Zahl der Todesopfer des russischen Streiks vom 19. November auf 36 gestiegen - eine verletzte Frau starb im Krankenhaus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Ternopil ist die Zahl der Todesopfer des russischen Streiks vom 19. November auf 36 gestiegen – eine 1944 geborene, schwer verletzte Frau starb in einem Krankenhaus in Lwiw.

Quelle: Serhij Zyubanenko, Chef der Regionalpolizei Ternopil

Direkte Ansprache: „Wir haben eine weitere traurige Nachricht erhalten. Eine Frau, die bei einem Raketenangriff auf Ternopil am 19. November schwer verwundet wurde, ist im St. Luke’s Hospital in Lwiw gestorben.“

Einzelheiten: Ihm zufolge lebte die Frau in einem Haus in der Kvitnya Straße 15, das von dem Beschuss getroffen wurde.

Bis zum 2. Dezember stieg die Zahl der Todesopfer auf 36 Personen, darunter 29 Erwachsene und sieben Kinder.

Es wird darauf hingewiesen, dass fünf Menschen noch vermisst werden – vier Erwachsene und ein Kind.

Direkte Ansprache: „Unsere Ermittler, Gerichtsmediziner und Hundeführer arbeiten weiter daran, das Schicksal aller Menschen zu ermitteln.

Wir werden weiterhin die Folgen des Verbrechens dokumentieren und die Familien der Opfer unterstützen.“

Hintergrund:

In der Nacht des 19. November hat Russland eine Industrieanlage und zwei Wohngebäude in Ternopil angegriffen.

Die Luftwaffe berichtete, dass russische Ch-101 Marschflugkörper die Wohngebäude getroffen haben.

Bis zum 23. November war bekannt, dass der feindliche Angriff 34 Menschen, darunter 6 Kinder, das Leben gekostet hat.

Weitere 6 Menschen – 2 Männer, 3 Frauen und ein Kind – werden vermisst