Die Ukraine hat ihre Stromimporte um 15 Prozent erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Vergleich zum November 2024 hat die Ukraine ihre Stromimporte um 150% erhöht.

Die Ukraine hat im November ihre Stromimporte um 15% auf 415.000 MWh erhöht, im Vergleich zum Oktober, als sie ebenfalls einen Anstieg der Importe verzeichnete. Dies wurde von ExPro am Dienstag, den 2. Dezember berichtet.

Ungarn hat mit 44% weiterhin den größten Anteil. Im Vergleich zum Oktober 2025 sind die Importe aus der Slowakei um das 10-fache und aus Moldawien um die Hälfte angestiegen.

Gleichzeitig sind die Stromimporte in andere Richtungen zurückgegangen – am meisten aus Polen, nämlich um 23%.

Die Stromexporte gingen im November um 94% zurück. Die Stromlieferungen ins Ausland sind seit dem 11. November vollständig eingestellt.

Insgesamt wurden in diesem Monat nur 5,2 Tausend MWh exportiert, der niedrigste Wert im Jahr 2025. Im Vergleich zum November 2024 sanken die Exporte um 91%. Wir möchten Sie daran erinnern, dass heute Morgen die Verbraucher in den Regionen Odessa, Donezk, Charkiw und Dnipropetrowsk aufgrund neuer russischer Angriffe ohne Strom waren. Alle Regionen der Ukraine sind am 2. Dezember gezwungen, Maßnahmen zur Verbrauchsbeschränkung anzuwenden: stündliche Abschaltungen von 0,5 bis 3 Warteschlangen sowie Kapazitätsbegrenzungspläne für industrielle Verbraucher und Unternehmen.