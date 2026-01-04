Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär hat fast 400 Einheiten russischer Ausrüstung zerstört, darunter ein Luftabwehrsystem und 12 Artilleriesysteme.

In den vergangenen 24 Stunden hat die russische Besatzungsarmee 900 getötete und verwundete Soldaten an der Front in der Ukraine verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Sonntag, den 4. Januar, morgens in einer operativen Zusammenfassung mit.

Es wird angegeben, dass die Gesamtverluste des Aggressorlandes Russland seit Beginn der groß angelegten Invasion vorläufig 1.211.530 Menschen betragen.

Andere russische Verluste seit Beginn des Krieges: .*

panzer – 11.499 (+2) Einheiten. gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.855 (+0) Einheiten. Artilleriesysteme – 35.756 (+12) Einheiten. Mehrfachraketenwerfer – 1.590 (+0) Einheiten. Flugabwehrmittel – 1.268 (+1) Einheiten. flugzeuge – 434 (+0) Einheiten Hubschrauber – 347 (+0) Einheiten Unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 99.860 (+278) Einheiten Marschflugkörper – 4.137 (+0) Einheiten. schiffe/Boote – 28 (+0) Einheiten. U-Boote – 2 (+0) Einheiten. Fahrzeuge und Tanker – 72.776 (+88) Einheiten. Spezialfahrzeuge – 4.035 (+0) Einheiten. Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Nacht zum 1. Januar Einheiten der Special Operations Forces erfolgreiche Angriffe auf russische Militäreinrichtungen auf dem Territorium der vorübergehend besetzten Region Donezk durchgeführt haben.

