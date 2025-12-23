Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat einen 62-jährigen Spediteur festgenommen, der Flüchtigen geholfen hat, durch eine Gasleitung aus der Ukraine zu entkommen.

In der Region Transkarpaten wurde ein Spediteur festgenommen, der Männern durch eine gebrochene Gasleitung zur Flucht aus der Ukraine ins Ausland verholfen hat.

Website des Sicherheitsdienstes der Ukraine

class=MsoNormal* Ein 62-jähriger Spediteur aus Lwiw, der Flüchtige in die westliche Region gebracht und ihnen dann durch eine gebrochene Gasleitung den Weg in die Europäische Union geebnet hat, wurde Berichten zufolge in der Region Transkarpaten festgenommen.

Es wurde festgestellt, dass der Angeklagte zusammen mit seinem Bekannten aus Pokrowsk handelte, der in die EU auswanderte. Während er im Ausland war, suchte er auf TikTok nach potenziellen Kunden und organisierte ein Treffen mit ihnen am Ausgang der Leitung.