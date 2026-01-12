Estland hat 261 Personen die Einreise verweigert, weil sie sich auf Seiten der Russischen Föderation am Krieg gegen die Ukraine beteiligt haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die estnischen Behörden haben 261 Personen, die auf der Seite der russischen Invasoren am Krieg gegen die Ukraine teilgenommen haben, die Einreise verboten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des estnischen Außenministers Margus Tahkna in den sozialen Medien X.

Der estnische Außenminister betonte, dass russische Invasoren keinen Platz in Estland oder im Schengen-Raum haben.

„Hunderttausende von Soldaten des Aggressorstaates haben an diesem brutalen Krieg teilgenommen, Gräueltaten begangen und Gewalt gesät. Sie haben in Estland und im Schengen-Raum nichts zu suchen“, sagte er.

Nach Ansicht des Diplomaten ist die Entscheidung nur der Anfang.

Er versprach, dass die estnischen Behörden weiter daran arbeiten werden, „sicherzustellen, dass die Türen für ehemalige russische Kämpfer geschlossen bleiben“.

Der Minister forderte auch andere Länder auf, ähnliche Beschränkungen zu erlassen.

Estland baut seine Grenze zu Russland aus

Am 18. Dezember wurde bekannt, dass drei russische Grenzsoldaten die estnische Grenze überquert hatten. Sie hielten sich etwa 20 Minuten lang in dem EU-Land auf.

Damals sagte der Außenminister, dass das estnische Militär das Feuer eröffnen würde, wenn die so genannten „kleinen grünen Männchen“ die Grenze des Landes überschreiten würden.

Es wurde auch berichtet, dass Estland den Bau einer Verteidigungslinie an der Grenze zu Russland plant. Insbesondere wird es 600 Bunker in den Grenzgebieten zum Aggressorland bauen.

Darüber hinaus soll in den nächsten zwei Jahren ein fast 40 Kilometer langer Panzerabwehrgraben an der südöstlichen Grenze Estlands gebaut werden. Die estnische Oppositionspartei hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der die Schließung der Grenze zu Russland vorsieht.