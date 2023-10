Ein dänischer freiwilliger Sanitäter ist im Krieg in der Ukraine ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein freiwilliger Sanitäter aus Dänemark, Oscar Alexander Koksvik Johansson, ist in der Ukraine ums Leben gekommen. Dies berichtet die Seelsorge der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche in Dänemark.

Es heißt, der Sanitäter sei an der Front gestorben, als er während des russischen Beschusses das Leben anderer rettete.

Johansson hatte den Ukrainern seit Beginn der russischen Invasion in vollem Umfang geholfen. Er transportierte Krankenwagen und andere medizinische Ausrüstung in die Ukraine und rettete das Leben von Ukrainern an den gefährlichsten Stellen der Frontlinie.

Berichten zufolge wird am 13. Oktober in Dänemark eine Liturgie für den gefallenen Freiwilligen abgehalten. Nach der Einäscherung des Sanitäters in der Ukraine wird die Asche des Helden nach Dänemark gebracht werden. Dies wird in etwa drei oder vier Wochen geschehen.

Wir erinnern daran, dass in der Region Donezk für die Ukraine ein estnischer Freiwilliger gestorben ist.

Zuvor war bereits ein Kämpfer der Georgischen Legion bei den Kämpfen für die Ukraine ums Leben gekommen.