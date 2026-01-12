Die Special Operations Forces haben eine blitzschnelle Razzia durch Operatoren in der Region Donezk demonstriert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Operateure des 8. Regiments der Special Operations Forces haben erfolgreiche Spezialoperationen in einem der Gebiete in der Region Donezk durchgeführt.

Quelle: Pressedienst der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Eine Gruppe von Spezialkräften hat Berichten zufolge eine feindliche Stellung überfallen. Zwei russische Soldaten wurden an einem Beobachtungsposten getötet. Drei weitere Angreifer versteckten sich in einem Unterstand. Das selbstbewusste Vorgehen der SSO-Operatoren zwang den Feind, sich zu ergeben.

Wie die Special Forces erklären, erfordert die Arbeit unter extremen winterlichen Bedingungen hinter den feindlichen Linien nicht nur ein anderes Protokoll für die Auswahl der Kleidung, die Tarnung und die Arbeit mit kritischer Ausrüstung, sondern auch ein hohes Maß an körperlicher und moralischer Bereitschaft.

Wörtlich: „Eine gesonderte Rolle spielt die Planung des Hauptquartiers und die Ausarbeitung von „Was-wäre-wenn“-Szenarien. So blieb die Arbeit der Untergruppe für unbemannte Luftfahrzeuge, der Untergruppe für Feuerunterstützung, der Einheit für elektronische Kriegsführung und anderer Elemente außerhalb der direkten Aktionen der Gruppe der Spezialkräfte.“