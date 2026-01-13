Massenmedien: Explosionen in Odessa und Pawlohrad in der Region Dnipro

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Abend des 12. Januar ereigneten sich in Odessa und Pawlohrad in der Region Dnipro Explosionen.

*:* Der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Odessa meldete, dass es in Odessa laut sei und forderte die Menschen auf, Schutz zu suchen.

Die Luftwaffe meldete Drohnen, die sich von Osten her auf Charkiw zubewegten, Drohnen im Norden der Region Cherson, die sich auf den Süden der Region Dnipro zubewegten, Drohnen, die sich von Süden her auf Saporischschja zubewegten, und Drohnen, die sich vom Schwarzen Meer her auf Odessa zubewegten.