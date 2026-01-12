Russland hat mit 156 Angriffsdrohnen angegriffen: Luftabwehr schießt 135 Drohnen ab, meldet Treffer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die ukrainische Luftabwehr hat einen massiven Angriff abgewehrt: 135 von 156 Drohnen, die von den Russen über Nacht gestartet wurden, wurden abgeschossen.

In der Nacht zum 12. Januar griffen die russischen Angreifer mit 156 Schahed, Gerbera und anderen Typen von Angriffsdrohnen an, davon etwa 110 Schahed.

Quelle: Luftwaffenkommando

Einzelheiten: Nach vorläufigen Angaben wurden ab 8.00 Uhr morgens 135 feindliche Schahed-, Gerbera- und andere Arten von Drohnen von der Luftabwehr im Norden, Süden, Osten und Zentrum des Landes abgeschossen und vernichtet.

An 11 Orten wurden 16 Kampfdrohnen getroffen, an zwei Orten stürzten die abgeschossenen Drohnen ab (Wrackteile).

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie von mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Der Angriff geht weiter, mehrere feindliche UAVs sind im Luftraum.