Bei den Registern des Justizministeriums gab es Probleme aufgrund eines Stromausfalls im Rechenzentrum

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Wiederherstellungsarbeiten sind im Gange, aber das Energiesystem der ukrainischen Hauptstadt ist noch nicht wieder normal.

Das staatliche Unternehmen National Information Systems (NAIS) berichtete auf Facebook über Probleme beim Zugang zu mehreren elektronischen Registern, die dem ukrainischen Justizministerium gehören. Die Ursache für die Ausfälle war ein Stromausfall in einem der Datenzentren.

„Aufgrund von Stromausfällen in einem der Rechenzentren kann es zu vorübergehenden Unterbrechungen des stabilen Zugangs zu bestimmten einheitlichen und staatlichen Registern kommen, deren Eigentümer das Justizministerium der Ukraine ist“, heißt es in der Nachricht.

Es werden derzeit Maßnahmen ergriffen, um die Stromversorgung wiederherzustellen und zu stabilisieren, versicherte NAIS.