Der kombinierte Angriff Russlands: Die Luftverteidigung hat mehr als 580 Drohnen, 34 Marschflugkörper und Iskander neutralisiert

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 23. Dezember hat Russland die Ukraine mit über 600 Drohnen und Raketen angegriffen. Die Luftabwehr zerstörte die meisten dieser Ziele.

In der Nacht zum 23. Dezember starteten die russischen Angreifer einen kombinierten Angriff auf die kritische Infrastruktur der Ukraine unter Einsatz von Angriffsdrohnen sowie luft- und bodengestützten Raketen.

*:* Luftwaffe

*:* Es wird berichtet, dass insgesamt 673 Luftangriffsfahrzeuge – 38 Raketen und 635 UAVs verschiedener Typen – von den Funktechnikern der Luftwaffe entdeckt und eskortiert wurden. Darunter:

635 Angriffsdrohnen der Typen Schahed und Gerbera (Drohnen anderer Typen, davon etwa 400 Schahed);

3 ballistische Flugkörper des Typs Ch-47M2 Kinschal;

35 Marschflugkörper des Typs Ch-101, Iskander-K.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 11.30 Uhr 621 Luftziele abgeschossen und von der Luftabwehr unterdrückt:

587 feindliche Schahed- und Gerbera-Drohnen (andere Arten von Drohnen);

34 Ch-101, Iskander-K Marschflugkörper.

Raketen und 39 Angriffsdrohnen wurden an 21 Orten registriert, und die abgeschossenen Flugzeuge (Wrackteile) fielen an 8 Orten. Außerdem verfehlten drei ballistische Raketen aus der Luft ihr Ziel (die Orte der Abstürze werden derzeit geklärt).

Der Luftangriff wurde von der Luftfahrt, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie den mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Die Angreifer greifen weiterhin mit Drohnen an.