Das Präsidialamt hat die Situation mit den Beratern von Jermak geklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Berater von Andrij Jermak, Serhij Leschtschenko, sagte, dass er zusammen mit Mykhaylo Podoljak weiterhin im Präsidialamt arbeitet.

Nach dem Rücktritt des Leiters des Präsidialamtes, Andrij Jermak, wurden alle seine Berater entlassen. Dann wurden sie jedoch wieder in ihre Positionen eingesetzt. Dies erklärte der freiberufliche Berater des Präsidialamtes Serhij Leschtschenko in einer Fernsehsendung am Montag, den 22. Dezember.

Ihm zufolge, in der Regel zusammen mit dem Wechsel der Führung verlassen und seine Berater.

„Jetzt gibt es keinen Leiter des Amtes, und ich und Mychajlo Podoljak, wir sind wieder als Berater für das Amt des Präsidenten ernannt. Und das ist auch eine Entscheidung, die noch keine Woche alt ist… Sie hat keine besonderen Änderungen zur Folge“, sagte Leschtschenko.

Er erinnerte an die Aussage von Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass der Schwerpunkt jetzt auf den Friedensverhandlungen liege und die Fragen der personellen Besetzung jetzt keine Priorität für die Tätigkeit des Staatsoberhauptes seien.

„Und dementsprechend funktioniert das Büro im Moment so, wie es in den letzten Wochen funktioniert hat. Die stellvertretenden Leiter des Amtes sind für jede Richtung und jeden Posten verantwortlich, denn sowohl ich als auch Mychajlo Podoljak sind freiberufliche Berater, und die Stellvertreter und Vertikalen unter ihnen, die gearbeitet haben, arbeiten immer noch. In der Tat gab es keine besonderen Änderungen in der Arbeit des Amtes“, erklärte Leschtschenko.