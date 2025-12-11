In Kiew ist ein nicht identifizierter Sprengsatz explodiert und hat eine Person getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Kiew hat sich eine Explosion ereignet, bei der eine Person getötet und eine weitere verletzt wurde. Die Polizei untersucht den Vorfall.

Bei der Detonation eines unbekannten Sprengsatzes im Stadtteil Darnytskyj der Hauptstadt wurde eine Person getötet und eine weitere verletzt.

Website der Kiewer Polizei

Untersuchungsteams, Forensiker, Sprengstoffexperten und Hundeführer sind am Ort der Explosion im Einsatz.

Vor kurzem hat die Kiewer Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen, der an der Explosion in Ukrposhta im Kiewer Stadtteil Solomianskyj im Oktober beteiligt war.

Der Kiewer verkaufte Munition an einen Einwohner von Ternopil, um „Souvenirs“ herzustellen. Infolgedessen kam es am 30. Oktober im Sortierzentrum Ukrposhta im Kiewer Bezirk Solomianskyj während der Kontrolle eines Pakets zu einer Explosion, bei der fünf Personen verletzt wurden: Postangestellte und Zollbeamte.