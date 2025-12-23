Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Generalstab hat Informationen über die Lage im Gebiet der Ortschaft Siwersk in der Donezkina veröffentlicht und darauf hingewiesen, dass sich die Streitkräfte der Ukraine offiziell aus der Stadt zurückgezogen haben, um Personal und Kampfkraft zu erhalten.

„In der Gegend von Siwersk wird weiterhin heftig gekämpft. Die russischen Angreifer haben einen spürbaren Vorsprung an Personal und Ausrüstung und setzen trotz erheblicher Verluste ihre aktiven Offensivaktionen fort. Um das Leben unserer Soldaten und die Kampfkraft der Einheiten zu retten, haben sich die ukrainischen Verteidiger aus der Siedlung zurückgezogen. Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben während der Kämpfe um Siwersk den Feind erschöpft, jeder Meter der Stadt wurde dem Feind zu einem hohen Preis überlassen“, heißt es in der Erklärung.

Der Generalstab erklärte, dass die Angreifer aufgrund einer deutlichen zahlenmäßigen Überlegenheit und des ständigen Drucks kleiner Angriffsgruppen unter schwierigen Wetterbedingungen vorrücken konnten.

Gegenwärtig bleibt die Stadt unter der Feuerkontrolle unserer Truppen.

Die Angreifer in der Stadt werden besiegt und ihre Logistik wird abgeschnitten. Die feindlichen Einheiten werden blockiert, um ihr weiteres Vordringen zu verhindern.

Gleichzeitig führen die Verteidigungsstreitkräfte weiterhin Kampfhandlungen in Richtung Slowjansk durch.

Zuvor hatten Analysten berichtet, dass die russischen Truppen ihre Infanterie weiter nach Siwersk in der Region Donezk ziehen, das „allmählich in die Hände des Feindes fällt“.