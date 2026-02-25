In Poltawa kam es zu einer Reihe von Explosionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am späten Abend des 25. Februar kam es in Poltawa zu einer Reihe lauter Explosionen. Die Russen versuchen, die Stadt mit Drohnen anzugreifen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Telegram „Suspilne Poltawa“ und den Kanal des Leiters der Militärverwaltung der Region Poltawa, Witalij Dyakivnych.

„In Poltawa war eine Explosion zu hören, berichten Korrespondenten von Suspilne“, hieß es in einer Meldung um 23:29 Uhr.

Später waren mehrere Explosionen in der Gemeinde Poltawa zu hören, und später weitere Explosionen direkt im Zentrum der Region.

Parallel dazu informierten die lokalen Behörden über die Arbeit der Luftabwehr in der Region, und die Luftstreitkräfte der ukrainischen Armee registrierten kurz vor den Explosionen Drohnen über dem Ort Dykanka.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Überwachungskanäle über einen möglichen massiven Drohnenangriff in dieser Nacht berichteten, da viele Drohnenstarts registriert wurden. Ob diese Informationen zutreffend sind, ist noch nicht bekannt.

Wo wurde Alarm ausgelöst?

Um 23:47 Uhr sieht die Karte der Luftalarme wie folgt aus. Wie zu sehen ist, gilt die Warnung weiterhin für die Regionen Poltawa, Sumy, Tschernihiw, Charkiw, Dnipropetrowsk, Cherson, Saporischschja und Donezk.

Beschuss der Region Poltawa