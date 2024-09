Explosionen in Krywyj Rih gehört - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland greift die Ukraine mit Drohnen, ballistischen Raketen und UABs an. In fast der Hälfte der Regionen wurde der Alarmzustand ausgerufen.

In der Nacht zum Montag, den 2. September, waren in Krywyj Rih in der Region Dnipropetrowsk Explosionsgeräusche zu hören, berichtet Suspilne.

Zuvor meldete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine neue Gruppen von Angriffsdrohnen, die über die Region Cherson in Richtung Krywyj Rih flogen.

Die Luftstreitkräfte meldeten auch mehrere „Shaheds“ aus der Region Charkiw in die Region Poltawa und mehrere Gruppen von Angriffsdrohnen, die über die Region Cherson in Richtung der Region Mykolajiw flogen.

Der Angriff der „Shaheds“ begann am Sonntagabend, als mehrere Gruppen von angreifenden feindlichen Drohnen aus dem Süden über die Region Saporischschja in Richtung der Region Dnipropetrowsk flogen und dann Kurs auf die Region Charkiw nahmen.

Nach Angaben von Überwachungsgruppen hat die RF insgesamt etwa 15 Shaheds aus dem Süden in Richtung Nordwesten abgeschossen

Ab 0.45 Uhr erfasste der Luftalarm aufgrund von unbemannten Flugzeugen, Drohnen und Ballistik den östlichen Teil der Ukraine.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen am Sonntag einen weiteren Angriff auf Charkiw gestartet haben. In der Stadt wurden bis zu einem Dutzend Explosionen gezählt. Unter den Schlägen waren drei Orte, 47 Menschen, darunter sieben Kinder, wurden verletzt.

Und am Abend haben russische Terroristen einen Raketenangriff auf ein Waisenhaus in Sumy gestartet.