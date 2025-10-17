In Tscherkassy, Poltawa und Saporischschja waren Explosionen inmitten eines Drohnenangriffs zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In Poltawa, Tscherkassy und Saporischschja waren Explosionen zu hören. Die Städte wurden von russischen Kampfdrohnen angegriffen.

Dies meldete RBK Ukrajina unter Berufung auf die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine und Suspilne.

Um 00:28 Uhr meldete das Militär die Bewegung von Angriffsdrohnen in Richtung Poltawa.

Die Explosionen in Tscherkassy wurden von Augenzeugen um 00:17 Uhr gemeldet, und in Poltawa waren die Explosionen um 00:30 Uhr zu hören.

Außerdem meldeten lokale Bürger um 00:33 Uhr wiederholte Explosionen in Poltawa.

Um 00:37 Uhr wurde berichtet, dass sich ein weiterer „Schahed“ von Norden her auf Poltawa zubewegt.

Aktualisierung 00:45

Um 00:44 Uhr meldeten Korrespondenten von Suspilne eine Explosion in Saporischschja.

Um 00:45 Uhr war eine weitere Explosion in Poltawa zu hören.

Aktualisierung 00:48

Nach Angaben von Beobachtern findet die Aufklärung von feindlichen Drohnen in den Regionen Poltawa, Dnipro, Kirowohrad und in Saporischschja statt.

Angriff der Schahedis

In der Nacht zum 18. Oktober griffen russische Invasoren die Ukraine mit Schahed-Kamikaze-Drohnen an. Es wird auch von der Androhung des Einsatzes ballistischer Raketen berichtet.

Am Abend des 17. Oktober griffen die Invasoren die Stadt Tschuhujiw in der Region Charkiw massiv mit Drohnen an. Mehr als zehn Explosionen waren in der Stadt zu hören.

Außerdem griff der Feind am Freitagmorgen die Eisenbahninfrastruktur in der Region Tschernihiw mit Drohnen an. Ein Lokomotivführer wurde bei dem Angriff verletzt.