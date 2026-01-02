In der Region Tschernihiw brannte ein Krankenhaus wegen eines Geraine-Angriffs nieder - die regionale Militärverwaltung zeigte die Folgen auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Abend des 1. Januar griffen die Russen Semeniwka in der Region Tschernihiw mehrmals mit Drohnen an und ein Krankenhaus brannte nach den Angriffen nieder.

Quelle: Wjatscheslaw Chaus, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Tschernihiw, in den sozialen Medien

Direkte Ansprache: „Es gab einen Angriff von „Geranien“ auf das städtische Krankenhaus von Semenivka. Vorläufig wurden drei Dienstwagen, Garagen und Wirtschaftsräume zerstört und die Lebensmittelabteilung beschädigt. Am Ort des Anschlags brach ein Feuer aus, das gelöscht werden konnte.“

Mehr Details: Außerdem wurden nach Angaben der regionalen Militärverwaltung durch einen russischen Molniya-Drohnenangriff Fenster eines 5-stöckigen Gebäudes beschädigt.

In der Nacht schlug eine feindliche „Geranie“ auch auf dem Gebiet einer Forstwirtschaft im Bezirk Koryukivka ein. Ein Nebengebäude geriet in Brand. Das Feuer wurde ausgelöscht.

Insgesamt gab es nach Angaben von Chaus im Laufe des vergangenen Tages 27 Angriffe und 50 Explosionen in der Region.