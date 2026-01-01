Die Angreifer haben die Regionen Charkiw und Sumy beschossen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Gebiet Charkiw wurden ein 76-jähriger Mann und eine 61-jährige Frau verletzt. In der Region Sumy, in der Gemeinde Boromlyanskaya, wurde ein 25-jähriger Mann durch einen Angriff eines unbemannten Luftfahrzeugs verletzt.

Am 31. Dezember wurden in der Region Charkiw zwei Menschen durch feindliche Angriffe verletzt, in der Region Sumy ein Mann. Dies wurde am 1. Januar vom Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, und der Militärverwaltung der Region Sumy mitgeteilt

Es wird festgestellt, dass in den letzten 24 Stunden 8 Siedlungen der Region Charkiw von feindlichen Angriffen betroffen waren.

Durch den Beschuss des Dorfes Odnorobovka in der Gemeinde Zolochevska wurden ein 76-jähriger Mann und eine 61-jährige Frau verletzt.

In der Region Sumy wurde ein 25-jähriger Mann in der Gemeinde Boromlyanska durch einen Angriff von Drohnen verletzt.

Berichten zufolge haben die russischen Truppen im Laufe des Tages, vom Morgen des 31. Dezember bis zum Morgen des 1. Januar 2025, 75 Beschussangriffe auf 37 Siedlungen in 17 Gemeinden der Region durchgeführt.

Wir erinnern daran, dass die Drohnen der Russischen Föderation die ganze Nacht über Wolhynien angegriffen haben, es gab Treffer auf kritische Infrastrukturen, im Bereich der Stromausfälle.

Auch in dieser Nacht haben die Russen den Energiesektor der Region Odessa angegriffen. Die Stromausfälle sind behoben.