​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russisches Territorium wurde angeblich von Dutzenden von Drohnen angegriffen, während die russische Luftverteidigung angeblich 66 Drohnen „neutralisiert“ hat, so das russische Verteidigungsministerium.

Die russische Luftabwehr hat in der Nacht zum 2. Januar angeblich 66 Drohnen „neutralisiert“. Dies teilte das russische Verteidigungsministerium auf seinem Telegram-Kanal mit.

Das russische Ministerium sagte, es habe angeblich „neutralisiert“:

20 Drohnen – über dem Territorium der Region Samara, 8 – über dem Territorium der Region Woronesch, 8 – über dem Territorium der Region Saratow. 7 – über dem Gebiet der Region Moskau, darunter fünf Drohnen, die über Moskau flogen, 6 – über dem Gebiet der Region Rjasan, 6 – über dem Gebiet der Region Rostow, 3 – über dem Gebiet der Region Tula. Russen berichten über „Neutralisierung“: