Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Soldaten zerstörten in dieser Zeit auch sechs Panzer und 42 Artilleriesysteme des Feindes.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben bis zum 2. Januar weitere 910 russische Angreifer neutralisiert. Dies geht aus der morgendlichen Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor, die auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 02.01.26 beliefen sich vorläufig auf:

personal – etwa 1.209.880 (+910) Mann; Panzer – 11.494 (+6) Einheiten; gepanzerte Mannschaftstransportwagen – 23.851 (+2) Einheiten; Artilleriesysteme – 35.720 (+42) Einheiten; Mehrfachraketenwerfer – 1.589 (+2) Einheiten; luftverteidigungsmittel – 1.267 (+1) Einheiten; unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 99.043 (+590) Einheiten; Marschflugkörper – 4.137 (+1) Einheiten; Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 72.587 (+169) Einheiten. Erinnern Sie sich daran, dass die Streitkräfte für unbemannte Systeme zwei teure Flugabwehrraketensysteme der russischen Angreifer – Buk und Tor – innerhalb einer Stunde besiegt haben.

Zuvor, in der Nacht zum 30. Dezember, hatten die Streitkräfte für unbemannte Systeme auf dem Gebiet des Flughafens von Donezk feindliche Einrichtungen zur Lagerung, Wartung und Vorbereitung von Angriffsdrohnenstarts getroffen.