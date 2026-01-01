Am ersten Tag des neuen Jahres haben Russen in Cherson und Charkiw einen Mann getötet und zwei Menschen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 1. Januar griffen russische Truppen Cherson und Charkiw an: ein 31-jähriger Mann wurde in Cherson getötet, eine 87-jährige Frau wurde verwundet und eine weitere Person wurde in den Vororten von Charkiw verletzt.

Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson Olexander Prokudin, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw Oleh Synjehubow

*:* Am Morgen haben russische Truppen Berichten zufolge ein mehrstöckiges Gebäude im zentralen Bezirk von Cherson mit einer Drohne angegriffen.

Nach Angaben von Prokudin flog die Drohne in eine Wohnung, in der sich eine 87-jährige Frau aufhielt.

Sie erlitt Prellungen, Explosionen und geschlossene Kopfverletzungen. Ein medizinisches Notfallteam brachte das Opfer in einem mäßigen Zustand ins Krankenhaus. Die Ärzte versorgen sie mit der notwendigen Hilfe.

Ebenfalls am ersten Tag des neuen Jahres töteten russische Truppen einen Mann im Bezirk Dniprovsky in Cherson.

*:* „Ein 31-jähriger Mann geriet im Bezirk Dniprovsky der Stadt unter feindlichen Beschuss. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Mein Beileid an die Familie und Freunde des Verstorbenen.“

*:* Außerdem griffen die Angreifer Charkiw an. In einigen Teilen der Stadt waren Explosionen zu hören. Nach vorläufigen Informationen hat der Feind die Vororte mit einer gelenkten Fliegerbombe getroffen.

Bislang wurde ein Todesopfer gemeldet, und die Sanitäter leisten die notwendige Hilfe.