Im Jahr 2025 nahm der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine etwa 1.400 Personen fest, die versuchten, die Grenze zu Belarus zu überqueren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Jahr 2025 wurden etwa 1.400 Menschen festgenommen, die versucht haben, die Grenze zu Weißrussland illegal zu überqueren.

Dies erklärte der Sprecher des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine, Andrij Demtschenko, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine TV-Marathon-Sendung.

Ihm zufolge werden die meisten Versuche, die Grenze zu überschreiten, an den Grenzen zu den EU-Ländern verzeichnet. Gleichzeitig gibt es auch Fälle, in denen die Grenze zu Weißrussland überschritten wird.

„Die meisten Versuche, die Grenze zu überschreiten, finden an der Grenze zur Europäischen Union statt, und es gibt auch Versuche, die Grenze zu Weißrussland illegal zu überschreiten. Und wir nehmen diese Straftäter fest. Im Jahr 2025 haben wir etwa 1.400 Personen festgenommen, die versucht haben, die Grenze in dieser Richtung illegal zu überqueren“, sagte Demtschenko.

Der Sprecher fügte hinzu, dass im Vergleich zum Sommer die Zahl der Versuche, die Grenze illegal zu überqueren, zurückgegangen ist.

