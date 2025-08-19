Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein Mönch holte einen Mann aus Sumy in Kiew ab und versteckte ihn unter seiner rituellen Kleidung, um ihn unbemerkt an einem Grenzbeamten vorbeizuschmuggeln.

Grenzbeamte haben einen Geistlichen der ukrainisch-orthodoxen Kirche (Moskauer Patriarchat) enttarnt, der versuchte, einen Wehrpflichtigen für 10.000 Dollar an der Grenze zur Slowakei auszuliefern. Dies berichtete der Pressedienst des staatlichen Grenzdienstes am Dienstag, den 19. August.

Grenzbeamte im Bezirk Uschhorod hielten das Auto Mercedes an. Am Steuer des Wagens saß ein 50-jähriger Mann, der dem Grenzschutzbeamten die Bescheinigung eines Geistlichen eines der Klöster der Vorkarpaten zur Kontrolle vorlegte.

Bei der Kontrolle fanden die Gesetzeshüter jedoch eine weitere Person im Auto.

Es stellte sich heraus, dass der Mönch den „Beifahrer“ auf dem Rücksitz unter der Soutane versteckt hatte, um die Kontrollposten unbemerkt passieren zu können. Es wird darauf hingewiesen, dass der 41-jährige Einwohner von Sumshchyna für 10 Tausend Dollar an die Grenze gebracht werden sollte. Der Mönch nahm den Mann aus Sumy in Kiew mit und versteckte ihn unter der rituellen Kleidung.

Bei den Handlungen des Vertreters der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats gibt es Anzeichen für eine Straftat, während der „Passagier“ sich für den Versuch verantworten muss, die Staatsgrenze illegal zu überschreiten.