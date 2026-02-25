Die deutsche Stadt hat Kiew 20 leistungsstarke Generatoren zur Verfügung gestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Kiew hat von der Stadtverwaltung seiner Partnerstadt Hamburg (Deutschland) 20 autonome Stromquellen erhalten.

Dies gab der Bürgermeister der Hauptstadt, Witalij Klitschko, bekannt.

Es handelt sich um Generatoren mit unterschiedlicher Leistung – von 66 kW bis 110 kW.

Aus Deutschland wurde auch die für den Anschluss der Generatoren erforderliche Ausrüstung geliefert.