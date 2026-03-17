Nicht nur territoriale Zugeständnisse: Lawrow hat ein neues Ultimatum in Bezug auf die Ukraine gestellt, ISW

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Moskau wird auch bei Zugeständnissen nicht nachgeben Der Kreml lehnt jegliche Verhandlungsoptionen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine ab, sofern diese nicht alle Forderungen Moskaus erfüllen, selbst im Falle territorialer Zugeständnisse.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Bericht des Institute for the Study of War (ISW).