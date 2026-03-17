Die Nationale Agentur zur Korruptionsbekämpfung hat mit der Überprüfung der Vermögenserklärung von Galuschenko begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Nationale Agentur für Korruptionsprävention hat mit der Überprüfung der Erklärung des ehemaligen Justizministers Herman Galuschenko begonnen.

Quelle: Anastasia Radina, Vorsitzende des parlamentarischen Ausschusses für Antikorruptionspolitik und Abgeordnete der Fraktion „Diener des Volkes“, auf Facebook

Zitat: „Die Nationale Agentur für Korruptionsprävention teilte mit, dass die Überprüfung der Erklärung von Galuschenko bis zu 120 Tage dauern wird, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 60 Tage, sofern Gründe dafür vorliegen. Dementsprechend muss die Überprüfung bis zum 14. Juli oder bis zum 12. September abgeschlossen sein. Ich werde diese Angelegenheit im Auge behalten.“

Details: Radina erinnerte daran, dass der ehemalige Justizminister bei einer Sitzung der parlamentarischen Untersuchungskommission erklärt hatte, er habe das beschlagnahmte Haus des ehemaligen Ministers Sacharchenko im Zentrum von Kiew für etwa 126.000 Hrywnja pro Monat gemietet. Die vorläufige Untersuchungskommission hat eine Mietanzeige für dieses Haus vom Mai 2025 gefunden und an die Nationale Agentur zur Korruptionsbekämpfung weitergeleitet – darin verlangte der Vermieter 654.000 Hrywnja pro Monat für das Haus.

Zudem erklärte Galuschenko während der Verhandlung über die Festsetzung einer Sicherungsmaßnahme vor dem Obersten Antikorruptionsgericht, dass die Ausbildung seiner Kinder in der Schweiz von einem wohlhabenden Paten und einem Verwandten finanziert worden sei. In der Vermögenserklärung sind solche großzügigen Zuwendungen jedoch nicht ausgewiesen.