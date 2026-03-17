Bedingung des IWF – Steuererhöhungen: Ukraine könnte Kredit verlieren, Bloomberg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

IWF besorgt über Verzögerungen im Parlament Der Internationale Währungsfonds hat seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, ob die Ukraine den Rest der Finanzmittel aus dem 8,1-Milliarden-Dollar-Paket erhalten kann, da sich die notwendigen Entscheidungen im Parlament verzögern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg.