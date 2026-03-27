Arbeitsmarkt: Das Wirtschaftsministerium hat bekannt gegeben, wann die erste Phase des Systems „Obriy“ anlaufen soll

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung arbeitet an der Digitalisierung des Arbeitsmarktes und plant, das digitale Arbeitsmarkt-Ökosystem „Obriy“ im Frühjahr 2026 in Betrieb zu nehmen.

Die Regierung arbeitet an der Digitalisierung des Arbeitsmarktes und plant, das digitale Arbeitsmarkt-Ökosystem „Obriy“ im Frühjahr 2026 in Betrieb zu nehmen.

Dies teilte der Minister für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft, Olexij Sobolev, am Freitag während der „Fragestunde“ der Regierung im Parlament mit.

„Wir entwickeln das Humankapital weiter und gestalten eine moderne Beschäftigungspolitik. Wir haben eine ganzheitliche Vision für die Reform des Arbeitsmarktes und eine ausgearbeitete Beschäftigungsstrategie bis 2030. Zum ersten Mal seit vielen Jahren haben wir eine Prognose zum Personalbedarf des Arbeitsmarktes für die nächsten 10 Jahre erstellt und diskutieren diese derzeit mit der Wirtschaft“, sagte Sobolew.

Er fügte hinzu, dass alle Daten zur Interaktion auf dem Arbeitsmarkt in einem einheitlichen System namens „Obriy“ zusammengefasst werden, dessen erste Phase die Regierung im Frühjahr starten will.